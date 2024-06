Dakota Johnson e Chris Martin estão juntos novamente e fortes

Será que um dos casais mais queridinhos dos internautas está de volta? Segundo uma fonte da revista People, Chris Martin e Dakota Johnson estão oficialmente juntos, apesar dos altos e baixos do relacionamento.

Eles fizeram a última aparição pública juntos em fevereiro de 2024, quando aproveitaram um tempo em uma praia no México. Desde então, o vocalista do Coldplay participou de alguns eventos, como a formatura de seu filho com Gwyneth Paltrow, sem a amada.

Mas de acordo com a fonte da revista, Dakota e Chris estão firmes e o noivado, nunca confirmado por eles, já aconteceu há anos.

- Eles tiveram altos e baixos, mas agora estão definitivamente de volta.

O casal começou a se conhecer melhor a partir de 2017. Desde então, eles mantém um relacionamento discreto. Vale lembrar que em maio de 2024, um fã pegou uma carona com o cantor e deixou escapar que Martin estava solteiro.