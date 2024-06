Reynaldo Gianecchini revela como descobriu doença autoimune nos ensaios de Priscilla, a Rainha do Deserto

Reynaldo Gianecchini participou do PodDelas na última terça-feira, dia 11, e revelou que durante os ensaios do musical Priscilla, a Rainha do Deserto, com o qual está em cartaz em São Paulo, descobriu uma doença autoimune. Chamada de Guillain Barré, a condição afeta os movimentos do corpo e é geralmente provocada por um processo infeccioso.

Em seu relato, o ator disse:

- Eu desenvolvi até uma doença autoimune muito louca que foi me paralisando as mãos, as pernas. Tive uma coisa que chama Guillain Barré, que é uma doença autoimune, que seu próprio sistema imunológico, os seus nervos, vão te paralisando.

Segundo o Ministério da Saúde, a síndrome de Guillain Barré é um distúrbio autoimune, no qual o sistema imunológico do próprio corpo ataca parte do sistema nervoso. A condição é geralmente provocada por um processo infeccioso.

Além da revelação, Gianecchini ainda rebateu as críticas recebidas após seu vídeo dançando nos ensaios da peça ter viralizado:

- Aquelas eram minhas primeiras aulas, que eu estava pegando um monte de referência de um monte de coisa. Depois, criou-se uma polêmica, que eu estava fazendo vogue, e eu não estava fazendo arte vogue, que o pessoal do ballroom faz maravilhosamente bem. Era um apanhado de várias referências, do jazz, do clássico, contou.

E completou:

- Eu gosto mostrar porque é tão louco o processo, e as pessoas não imaginam o que você ralou para estar lá. As pessoas amam criticar, mas nunca sabem o quanto foi de suor e lágrima o seu processo, disse.