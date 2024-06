Ana Maria Braga segura risada com piada de duplo sentido: Pulam em cima do pau de Santo Antônio

Não é novidade que Ana Maria Braga é uma verdadeira fábrica de memes. Nesta quarta-feira, dia 12, a apresentadora viralizou na internet ao segurar o riso quando ouviu a explicação do padre Marcelo Vieira sobre a tradição do pau de Santo Antônio.

- Depois que ele é abençoado, as pessoas pulam em cima do pau de Santo Antônio para arrancar uma casquinha com a unha mesmo, com a mão, para dar sorte no namoro. Temos muito testemunhos, disse o padre.

Na mesma hora, Ana Maria olhou para a câmera com uma carinha de sapeca, segurando a risada. No Twitter, os internautas perceberam:

Nada paga a Ana Maria tentando esconder o riso do pau do Santo Antônio, disse um.

Quero ver a Ana Maria soltar uma pérola sobre o pau do santo, completou outro.

E não parou por aí! Ana Maria também participou de uma dinâmica que simulava minhocas pulando ao enrolar bolinhas de gude no papel alumínio.

- Você é ruim de minhoca. A minhoca do lado da moça lá sobe, disse a apresentadora para Juliane Massaoka.