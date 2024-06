Igor Rickli e Aline Wirley falam sobre processo de adoção do casal de irmãos, Fátima e Will: - Parece que eles nunca não fizeram parte daquilo

Igor Rickli e Aline Wirley estão cheios de motivos para comemorar. Além de terem revelado recentemente que terminaram o processo de adoção dos filhos Fátima e Will, o casal também estreia nesta quarta-feira, dia 12, um musical romântico em São Paulo.

Por conta disso, os dois estiveram no Encontro nesta manhã para falar sobre as novidades. Mas o que chamou a atenção mesmo foi quando os dois falaram, muito emocionados, sobre o término da adoção, já que eles vinham falando sobre o assunto desde o final do ano passado, sem poder dar grandes detalhes.

Lembrando que eles já eram pais de Antônio, filho biológico do casal que hoje tem nove anos de idade e se deu muito bem com os irmãos.

Igor chegou a comentar que a relação entre eles está tão intensa e maravilhosa que parece que eles nunca não fizeram parte daquilo. Legal, né?