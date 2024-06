Grande ABC inicia hoje a vacinação contra a dengue

Com 31.317 casos e 30 óbitos confirmados, o Grande ABC inicia nesta quarta-feira (12) a vacinação contra a dengue para o público infantil e adolescente. Ontem, Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra confirmaram recebimento de doses da vacina, que protege contra os quatro tipos de vírus: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. A imunização terá como foco o público entre 10 e 14 anos e será feita nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Em São Caetano, a vacinação para esta faixa etária terá início hoje, em todas as UBSs e no Super Centro – os horários podem ser consultados nas redes sociais da Prefeitura. Os pais devem apresentar documento com foto e carteirinha de vacinação. Caso a criança ou adolescente tenha sido diagnosticado com dengue, é necessário aguardar seis meses para iniciar o esquema vacinal, composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

Em Santo André, a partir de amanhã o imunizante estará disponível para crianças entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias, das 8h às 16h, nas 34 UBSs . Serão ministradas duas doses com intervalo de três meses. Para garantir a imunização é necessário apresentar documento com foto, número do CPF e, se possível, a carteirinha de vacinação. O adolescente precisa estar acompanhado de um adulto responsável.

O atendimento é por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento, sendo que o jovem deve se vacinar mesmo que já tenha contraído a dengue. “Santo André é referência na vacinação e assim que recebemos o lote do imunizante contra a dengue iniciamos uma força-tarefa para separar e distribuir rapidamente as doses para todas as nossas unidades de saúde. É muito importante que os responsáveis levem os adolescentes aos postos de saúde porque essa é uma das fatias da população mais vulneráveis à doença”, comentou o secretário de Saúde, Acacio Miranda.

A Prefeitura de Diadema também confirmou o recebimento das doses, mas a distribuição e início das aplicações será definida hoje, assim como em Mauá, que aguarda reunião com a Secretaria de Saúde do Estado para esta quarta-feira. Ribeirão Pires recebeu as doses e deve confirmar mais informações durante a semana.

Rio Grande da Serra informou que iniciará a distribuição das doses da vacina hoje, e a vacinação começará nesta quinta-feira (13), em suas oito UBSs. Serão vacinadas crianças na mesma faixa das outras cidades, até quando durar o estoque disponibilizado. Para a vacinação, a criança deverá estar acompanhada de um responsável, com apresentação de CPF, RG e carteirinha de vacinação (se possuir).

São Bernardo não divulgou informações sobre a vacinação até o fechamento da edição.

VACINA

Na primeira etapa da vacinação contra a dengue no SUS (Sistema Único de Saúde), iniciada em fevereiro, o Grande ABC ficou de fora da lista das cidades contempladas. Devido à capacidade limitada dos lotes, o Ministério da Saúde definiu critérios para distribuição. Em março, porém, a pasta redistribuiu as doses da vacina contra a dengue enviadas a 521 municípios selecionados que ainda não haviam sido contemplados. Tiveram prioridade no processo municípios que decretaram emergência em razão da doença, como as cidades do Grande ABC.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, entre os grupos que podem receber a vacina, os jovens de 10 a 14 anos estão na faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue – 16,4 mil de janeiro de 2019 a novembro de 2023. Idosos acima de 60 anos têm mais internações, mas a vacina não foi autorizada pela Anvisa.

A definição de um público-alvo foi necessária em razão da capacidade limitada de fornecimento de doses pelo laboratório fabricante da vacina. Ainda não há previsão da inclusão de outras faixas etárias na vacinação contra a dengue. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal.