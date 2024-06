Ônibus e moto colidem em cruzamento da Avenida Senador Vergueiro

Um ônibus e uma motocicleta colidiram no cruzamento da Avenida Senador Vergueiro, altura do número 3706, com a Rua Pirapitingui, no Rudge Ramos, em São Bernardo, na noite desta terça-feira (11). O acidente ocorreu por volta das 23h e envolveu um coletivo intermunicipal da EMTU e uma moto.

Pedro Mascarenhas, 21 anos, um dos passageiros do ônibus, retornava da faculdade no momento da colisão. Ele relatou que a batida foi violenta. "Eu estava mexendo no celular e, de repente, senti um tranco muito forte. Fui lançado para frente e me apoiei no banco. Pelo barulho, já percebemos que era um acidente. Vimos que o vidro da frente estava todo estilhaçado e, ao descermos, nos demos conta de que se tratava de uma colisão com uma moto", disse o estudante.

Segundo relatos, após o impacto, houve uma tensão entre o motorista do ônibus e o motociclista. A situação foi controlada quando um carro do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego), que estava na região, interveio e iniciou os primeiros protocolos para liberar o trânsito.

Apesar do forte impacto, ninguém se feriu gravemente. As autoridades competentes foram acionadas para investigar as causas do acidente e garantir a segurança no local.