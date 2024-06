Taty Pink, Fernando e Cátia formam nova Zona de Risco em A Grande Conquista

Mais uma votação para agitar os ânimos na mansão de A Grande Conquista! Na noite desta terça-feira, dia 11, os participantes se juntaram mais uma vez na sala para revelar os três nomes que irão enfrentar a berlinda da semana. A casa teve dias cheios de discussões e brigas e é claro que isso apareceu durante a votação, né?

Fernando e Dona Geni são os donos da mansão e, diferente de Edlaine e Lizi, os dois conseguiram chegar em um concesso e escolher apenas um nome para ser o primeiro indicado para a Zona de Risco: Taty Pink. A conquisteira se mostrou incomodada com a indicação e não gostou que o ator tenha deixado seu nome ser escolhido. O clima pesou, hein?!

E aí foi a vez dos conquisteiros votarem em qual dos dois donos deveria ocupar o segundo lugar e enfrentar a decisão do público. Taty Pink decidiu revidar o ataque que recebeu e escolheu Fernando. Já os outros participantes dividiram opiniões e mostraram suas desavenças dentro do jogo.

E parece que o ator está incomodando bastante a casa, viu?! Isso porque ele recebeu a maioria dos votos e não gostou nadinha. O jogador rapidamente começou uma bela discussão na sala e saiu disparando que os colegas estão fazendo um game errado e só escolheram deixar Dona Geni porque ela seria uma conquisteira mais fraca. Vixe!

A votação fez o clima de amizade entre Fernando e Geni chegar ao fim. O ator chegou a se levantar da cadeira e deixar a sala bastante irritado com a companheira.

E é claro que o clima não esfriou depois que a segunda vaga foi preenchida! No cara a cara, os conquisteiros não tiveram papas na língua para justificarem seus votos. Any e Hadad, por exemplo, protagonizaram uma bela discussão que deixou a sala em um belo desconforto.

O conquisteiro também foi atacado por Cel, que disse que não concorda com o jogo do companheiro e deixou um voto no influenciador. Parece que o jogo está afunilando, né?

Outra participante que parece estar incomodando é Cátia, que recebeu vários votos e diferentes justificativas. A conquisteira não ficou nada feliz ao ser chamada de grosseira e serviu torta de climão na sala. A jogadora recebeu cinco votos e se consagrou como a mais votada durante o cara a cara.

Mas, achou que tinha acabado? Claro que não! Lizi ainda tinha a chance de trocar um dos participantes e colocar outro no lugar. Confusa com tudo que aconteceu, a conquisteira decidiu não mudar a decisão da casa e apenas tirou os votos de Fellipe e entregou para Rambo.