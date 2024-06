João Ramos celebra vitória fora de casa: ‘valoriza a força do nosso grupo'

O São Bernardo conquistou sua primeira vitória fora de casa na Série C no último domingo (9), quando foi até o Pará para vencer o Remo por 1 a 0. Titular no triunfo diante da equipe paraense, o zagueiro João Ramos valorizou os três pontos conquistados pelo Tigre.

“Com certeza precisávamos muito desse resultado e ele veio com muito esforço e em um lugar muito difícil de se jogar, então acho que valoriza ainda mais a força do nosso grupo”.

Contratado em janeiro pelo Tigre, o jovem de 21 anos chegou a sua quinta partida como profissional, sendo todas pela Série C.

“Eu sempre trabalhei muito pra quando as oportunidades aparecessem eu pudesse aproveitar e eu acho que eu tenho ido bem. Tenho entrado em jogos super difíceis e dado conta do recado e isso é importante pra eu continuar conquistando a confiança do professor”

A vitória diante do Remo deixou o São Bernardo na terceira posição da Série C com 17 pontos, dois a menos que o Botafogo-PB, líder da competição, e seis a mais que o Tombense, novo colocado e primeira equipe fora da zona de classificação.

As próximas duas rodadas serão essenciais para o Tigre se consolidar ainda mais na parte de cima da tabela, já que recebe o Sampaio Corrêa, último colocado, e o Figueirense, que ocupa a oitava posição.

“Então, estamos vindo de três vitórias seguidas e todos sabem a nossa força dentro da nossa casa. Temos que fazer esse momento favorável a nós e nos consolidar entre os líderes e buscar a classificação o mais rápido possível”, finalizou João Ramos.