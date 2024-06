Nos Estados Unidos, DoE eleva projeção de demanda global de petróleo para 103 milhões de bpd

O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos aumentou sua projeção para a demanda global de petróleo e líquidos em 2024, de 102,8 milhões de barris por dia (bpd) para 103 milhões de bdp. Para 2025, a estimativa foi de 104,3 milhões de bpd para 104,5 milhões de bpd.

As informações constam no relatório sobre a Perspectiva de Energia no Curto Prazo (STEO, na sigla em inglês) de junho, divulgado nesta terça-feira, 11.

Em relação à oferta global, a projeção para 2024 reduziu ligeiramente, de 102,8 milhões de bpd para 102,6 milhões de bdp. A estimativa de produção para 2025 ficou inalterada em 104,7 milhões de bpd.

O DoE também cortou a estimativa de preço médio do barril do Brent para 2024, de US$ 87,79 para US$ 84,15. Para 2025, a projeção se manteve em US$ 85,38.