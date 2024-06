Letícia Cazarré fala de estado de saúde de Maria Guilhermina, que segue no hospital

Pequena lutadora! Maria Guilhermina, fruto do relacionamento de Juliano e Letícia Cazarré, foi diagnosticada com uma cardiopatia rara chamada de Anomalia de Ebstein desde o seu nascimento, em junho de 2022. Logo que veio ao mundo, a pequena precisou ficar no hospital e passar por diversos procedimentos.

No dia 11 de junho, Letícia atualizou o estado de saúde da pequena através de suas redes sociais, já que ela está internada desde o começo do mês. De acordo com Letícia, Guilhermina ia retornar para casa na noite do dia 10, mas devido à falta de fisioterapeuta resolveram deixá-la por mais uma noite no hospital. No entanto, houve um imprevisto:

- Ontem à noite ela decanulou acidentalmente. A sorte foi que a gente estava com a técnica lá e ela já esteve em outras duas decanulações. Ela sabia o que tinha que fazer e foi orientando a equipe. E elas conseguiram passar uma nova cânula [da traqueostomia]. Só que passaram uma cânula um pouquinho maior. E, conversando com ela, eu percebi isso. A cânula que estava na gaveta no hospital era um pouquinho maior e acho que ninguém percebeu.

Felizmente, a situação acabou bem:

- Eu liguei para a cirurgiã às 23h e pedi para ela trocar antes de a Guilhermina voltar. E ela atendeu e falou que ia agora de manhã cedo trocar. Então nossa pequena continua lá aguentando aos trancos e barrancos, mas sempre sorrindo. Ela não dessaturou em nenhum momento durante a intercorrência. É nossa guerreira e, daqui a pouco, ela vai estar em casa.