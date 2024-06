Gasto com Transportes sobe 0,44% em maio ante 0,14% em abril no IPCA

Os gastos das famílias com Transportes passaram de uma alta de 0,14% em abril para um avanço de 0,44% em maio, segundo os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,09 ponto porcentual para a taxa de 0,46% registrada pelo IPCA de maio.

As passagens aéreas ficaram 5,91% mais caras, um impacto de 0,03 ponto porcentual no IPCA.

Os combustíveis subiram 0,45% em maio. O gás veicular teve queda de 0,08%, enquanto os demais subiram: etanol (0,53%), óleo diesel (0,51%) e gasolina (0,45%).

O metrô avançou 1,21%, devido ao reajuste de 8,69% no Rio de Janeiro a partir de 12 de abril.

O táxi subiu 0,55%, em decorrência do reajuste médio de 17,64% no Recife a partir de 22 de abril.