Madrugada em A Grande Conquista 2 é marcada por brincadeiras, desabafos e estratégias de jogo

A madrugada desta terça-feira, dia 11, foi calma para os participantes de A Grande Conquista 2. Em um momento de descontração, os conquisteiros se juntaram para fazer brincadeiras na área externa da Mansão e caíram na gargalhada enquanto se divertiam com pique-esconde.

Em outro momento leve, Lucas de Albú tomou o maior susto de Lizi enquanto estava saindo do banheiro. Depois, quando foi entrar no quarto, foi a vez de Catia assustá-lo. A colega de confinamento caiu na risada ao ver a reação dele.

Por se tratar de uma competição, é claro que a noite também contou com momentos de reflexão sobre o jogo. Em conversa com Bruno, Kaio opinou que sobre quem Fernando e Geni podem estar pensando em indicar para a Zona de Risco:

- Na minha visão, as pessoas que estão ameaçadas de indicação dos Donos da casa são você, Any e Cel.

E por falar nos Donos, a dupla conversou sobre o voto em consenso e a mãe de Jaquelline Grohalski disse que gostaria de colocar pensaria pessoas que nunca foram à berlinda. Durante o papo, alguns nomes que foram levantados pelo ator foram os de Bruno, Any e Guipa. Geni, por sua vez, já pensa em adotar uma estratégia única:

- Talvez, se colocasse três homens, ia ser uma jogada de mestre.

Em outro momento, Bruno, também conversando com Kaio e agora na companhia de Hideo, deixou críticas à postura de Catia na última Atividade do Apontamento.

- Ela só se posiciona quando alguém se posiciona contra ela.

O palhaço ainda fez um desabafo:

- É impossível você não ficar ansioso dentro desse programa. Claro, a gente não pode deixar a ansiedade tomar conta, mas é impossível isso não acontecer. A gente fica às vezes à toa, porque não acontece nada do que a gente achou que aconteceria.

Outro acontecimento que marcou a madrugada foi Taty Pink chateada e triste no quarto. A cantora conversou com Fellipe e abriu o coração sobre a situação com Hadad, em que ela ficou mal.

- Eu não gosto de causar gatilho nas pessoas.

- Aqui é um jogo, qualquer coisa vai te causar gatilho para ele se safar de uma coisa que ele está passando aperto na hora que não tem argumento, respondeu o conquisteiro.

- Não gosto de machucar as pessoas, explicou ela.

- Você não machucou ninguém, não falou nada com nada, falou o negócio do Cel, foi ele que buscou isso. Para de se culpar por tudo. Você não tem culpa de nada. Você está se colocando num lugar que não te cabe. Você falou sobre ele desmerecer o Cel, falou sobre aquilo que você viu, disse Fellipe.