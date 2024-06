Marcelo Lima prevê encontrar Morando para possível aliança

O pré-candidato do Podemos à Prefeitura de São Bernardo, Marcelo Lima, citou, na noite de ontem, a possibilidade de união com o prefeito Orlando Morando (PSDB), de olho em composição com a pré-candidata governista Flávia Morando (União Brasil) ainda no 1º turno.“Vamos nos encontrar em breve”, disse o ex-vice ao ser questionado pelo Diário em coletiva de imprensa.

Interrogado sobre se a aliança ocorreria no segundo turno, Lima respondeu: “Até a convenção tudo pode acontecer”. Os partidos devem definir os candidatos entre 20 de julho e 5 de agosto, conforme o calendário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

No último sábado, Orlando Morando agradeceu o ex-vice durante evento público de assinaturas de ordens de serviços para a revitalização de dois campos de futebol em São Bernardo, um no D.E.R. e o outro no Jardim Detroit. “Aqui tem recurso federal. Tudo foi enviado pelo Marcelo Lima. A verdade tem que ser dita”, disse, ao se referir à época em que o pré-candidato ao Paço atuou como deputado federal, e destinou emendas parlamentares para a revitalização dos espaços esportivos.

Na ocasião, Marcelo comentou o elogio: “minha relação com o prefeito sempre foi muito boa, nunca tive problema com ele. O agradecimento dele é importante, claro”.

A discussão para compor a pré-candidatura como postulante a vice, segundo Marcelo, ainda está aberta. “Quero uma pessoa que seja trabalhadora, que conheça São Bernardo, que tenha experiência e que tenha vontade de trabalhar como eu tenho, e que possa me ajudar como eu ajudei o prefeito durante todo o mandato dele e na reeleição dele também. Espero que a gente possa ter um Marcelo melhorado.” Defensor da articulação política, o pré-candidato possui, até o momento, aliança com PMB, Agir, Avante e PRTB, mas, segundo ele, “nós teremos mais partidos até o dia da convenção”.

Segundo o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas contratado pelo Diário no mês passado, Alex Manente (Cidadania) aparece em primeiro lugar com 37% das intenções de voto, seguido por Flávia (17,4%), empatada com Marcelo Lima (17%) e Luiz Fernando (PT), com 12,9%. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código SP-02825/2024.

A plataforma para colher apontamentos de moradores lançada pelo Podemos no início de maio já registrou 5 mil sugestões, com destaque para saúde (42% das indicações), obras e infraestrutura (37%) e transporte e segurança (11%).