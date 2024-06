Casa onde Ana Hickmann e Edu Guedes vão morar custava quatro milhões e meio de reais

Ana Hickmann e Edu Guedes vão morar juntos. Mas sabe como é a nova casa deles? O lar de milhões, literalmente, fica no condomínio de luxo Porto São Pedro, no interior de São Paulo.

Nas redes sociais do corretor do casal, foi divulgada as informações sobre a casa onde eles vão morar. Segundo a publicação, a mansão possui uma área total do terreno de mais de dois mil metros quadrados, e a área construída é de mais de 700 metros quadrados. Além disso, o novo lar do casal tem uma área com quatro vagas de garagem coberta, piscina e espaço gourmet integrado.

A casa ainda possui quatro suítes, sendo uma master com dois closets e dois banheiros, sótão, hall de estar, lavabos, espaço gourmet, cozinha, copa, home theater, sala de estar, sala de jantar, adega, despensa, lavanderia e até suíte para funcionários. No entanto, não é incluso acabamento, como pisos, louças, revestimentos e metais.

Ana e Edu se conheceram há cerca de 20 anos, porém, engataram o relacionamento no início deste ano, em janeiro. Os dois seguem juntos desde então e estão sempre compartilhando momentos fofos e as conquistas.