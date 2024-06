Preta Gil faz alerta após receber alta hospitalar: Escutem o corpo de vocês

Após receber alta hospitalar, Preta Gil sentou na frente da câmera e gravou um vídeo para seus seguidores em forma de alerta. Recentemente, ela levou um susto após sentir fortes dores na região do abdômen e, após, alguns exames, foi diagnosticada com pielonefrite, uma infecção no rim direito.

Em conversa sincera com os fãs, ela contou que não deu muita atenção para dor, já que estava com uma semana atribulada no trabalho:

- Na semana passada, na terça-feira, eu tive uma dor muito forte do lado direito e naquele momento associei a uma dor muscular, não entendi que poderia ser um problema no rim.

Quando percebeu que não conseguiria realizar o show no São João da Thay, Preta procurou um médico. Vale lembrar que ela também teve que cancelar a participação que faria no festival Salve o Sul.

- Fui para o hospital e ali começaram uma bateria de exames. Tudo isso gerou muita dor, infecção, febre e uma internação de quatro dias.

Ao final, a cantora reforçou o alerta:

- Mais um susto, mas acontece, o alerta que fica é bebam muita água? Se cuidem, escutem o corpo de vocês, se tiverem uma dor severa, não achem que é bobagem e procurem um médico porque pode ser uma coisa mais grave.