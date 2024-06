Líder do Hamas é morto em confronto com Israel na Cisjordânia

O Hamas informou na segunda-feira, 10, que um dos comandantes do grupo, Mohammed Jaber Abdo, morreu em confronto com forças israelenses em uma aldeia nas proximidades de Ramallah, na Cisjordânia. Outros três militantes do Hamas também foram mortos. A violência cresceu na Cisjordânia desde que começou a guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza, em outubro. Desde então, cerca de 530 palestinos foram mortos por israelenses na região, segundo o Ministério da Saúde da Palestina. Fonte: Associated Press.