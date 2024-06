Tenista andreense Nicolas Zanellato conta os desafios na carreira

Em entrevista concedida ao Diário no Dia do Tenista, comemorado neste último domingo (9), o andreense Nicolas Zanellato, 22 anos, que está entre os top 15 melhores do Brasil (e quatro melhores na idade), contou sobre jornada, conquistas e a desafiadora sequência de torneios que enfrenta no esporte. Na ATP (Associação de Tenistas Profissionais), o jogador ocupa a 460º posição em ranking nacional e já faz história na modalidade.

Além disso, pontuou as dificuldades da carreira esportiva, como relacionamento familiar, investimento, preparação mental e física.

"O tênis é um esporte bem 'duro'. Toda semana você está competindo, o que leva a haver semanalmente a possibilidade de uma derrota", afirma o profissional.

Veja a entrevista completa.