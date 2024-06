Rio Grande da Serra retoma as obras de sua primeira rodoviária

As obras da primeira rodoviária de Rio Grande da Serra foram retomadas na última semana, com a chegada de dois guindastes que começaram a içar as vigas de sustentação para a colocação do telhado do futuro terminal de ônibus. No escopo está previsto a construção de salas técnicas e operacionais, sanitários públicos, acessibilidade e abrigo a todas as linhas de ônibus municipais e intermunicipais.

A prefeita da cidade, Penha Fumagalli (PSD), vistoriou a retomada dos serviços, em companhia dos secretários de Obras Leandro Dias Florêncio e de Governo Luís Carlos Rodrigues. “Mesmo debaixo de chuva, fiz questão de vir acompanhar mais uma etapa de nossa tão sonhava rodoviária municipal, e o próximo passo será a cobertura do terminal”, comentou Fumagalli.

A rodoviária da cidade está sendo construída na região central, próxima à estação ferroviária da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) paralela às Ruas Prefeito Cido Franco e Pastor Aquilino Sartori. Para a cobertura da rodoviária o valor investido será de R$ 468,7 mil.

“Cumpre destacar que, concomitantemente, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), em parceria com a MRS, executará projetos de construção de uma nova estação adjacente à área de implantação do Terminal, o que será fundamental para permitir a integração entre os modais de transporte e para que ocorra a segregação das vias para passagem do trem de carga e outra para o trem de passageiros, assim, otimizando o tempo de viagem”, explica o secretário de Obras e Planejamento.