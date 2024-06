Tudo sobre o programa das ex-BBBs Fernanda e Pitel: estreia, convidados e mais

Na Cama Com Pitanda, programa das ex-BBBs Fernanda Bande e Giovanna Pitel, estreia no Multishow nesta segunda-feira, 10. A atração vai ao ar a partir das 20h30 de segunda a sexta-feira e contará com 10 episódios. O programa conta com convidados como Deborah Secco, Ed Gama, Valentina Bandeira e Diogo Defante.

Em entrevista ao jornal O Globo, as amigas comentaram sobre os desafios da nova fase da carreira. "O mais difícil tem sido se preparar para algo totalmente novo na minha vida e em pouco tempo ... Pelo programa ter a nossa cara, o nosso jeito, facilita todo o processo. Amo esse universo de televisão e com esse apoio que tivemos, admito que estou mais tranquila", declarou a confeiteira.

A assistente social disse que, apesar de estar nervosa, tenta não se cobrar tanto. "Se a gente chegou até aqui foi porque as pessoas gostaram da gente como a gente é, se identificaram de alguma forma."

Ela também agradeceu a Rede Globo pelo apoio que receberam na preparação para o programa. "Tivemos aula de teatro, posicionamento na frente das câmeras, postura, temos uma equipe maravilhosa que dá todo suporte nas gravações ... Quando liga a câmera para valer, tudo acaba acontecendo naturalmente porque eu já estou ali super à vontade."

Fernanda ainda revelou que, o entrevistado de seus sonhos seria o ator e dublador Selton Mello.