Namorada de Leonardo DiCaprio completa 26 anos de idade, passa do limite supostamente imposto pelo ator e web aposta em fim do romance

A modelo italiana Vittoria Ceretti, namorada de Leonardo DiCaprio, teve seu nome muito comentado nas redes sociais após ter completado 26 anos de idade. Os internautas começaram a apostar no fim do relacionamento do casal porque, para quem não sabe, 25 anos é a chamada idade da corte do ator, já que ele não se relaciona com mulheres que ultrapassam esse número.

Em seu Instagram, Vittoria postou registros da comemoração em uma região litorânea sem sinal do amado nas imagens. Não ficou claro se ele não comemorou a data com ela. Será que já acabou?

Feliz, grata, nas nuvens e um ano mais velha, escreveu ela na legenda.

A Vittoria Ceretti fez 26 [anos de idade], Dicaprio bateu o recorde, escreveu uma internauta no X, antigo Twitter.

Ela completou 26 anos e acho que todos sabemos o que isso significa, comentou outra.