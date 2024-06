Rainha Camilla atualiza estado de saúde do Rei Charles III com comentário inusitado: - Um típico marido

A Rainha Camilla divertiu os presentes no Festival Literário anual, o Queen's Reading Room, ao atualizar os súditos sobre a saúde de seu marido, o Rei Charles III. Ao ser questionada pelo escritor britânico Lee Child sobre como está o rei, ela não poupou detalhes sobre a recuperação dele.

Rainha Camilla, que apareceu de surpresa no evento criado por ela, divertiu público com sua resposta, de acordo com o jornal britânico Express:

- Ele está bem, mas não irá desacelerar e não fará o que lhe mandam. Ela ainda afirmou que o rei parece um típico marido.

O monarca acabou de retornar às atividades reais, com seu primeiro evento oficial, na última quarta-feira, 05. Ele participou do evento em homenagem ao Dia D, ao lado de sua esposa e de outros chefes de estado.

Como você viu, o pai de Príncipe William e Príncipe Harry foi diagnosticado com câncer de próstata em fevereiro de 2024.