Preta Gil comemora alta médica após cancelar shows: - Feliz de estar em casa

Preta Gil recebeu alta do Hospital Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, dia 10. A filha de Gilberto Gil ficou internada por três dias após um quadro de infecção urinária gerada por um cálculo renal. Por conta da condição, a cantora teve que cancelar sua apresentação no São João da Thay, no Maranhão, e no festival Salve O Sul.

- Oi, gente, estou em casa, recebi alta, estou muito feliz de estar em casa, obviamente em casa tudo é melhor. Vou me instalar, vou, enfim, chegar direito e farei um vídeo explicando tudo direitinho para vocês, o que fiz no hospital e o que eu vou fazer nos próximos dias para me cuidar, comemorou Preta nos Stories.

Apesar de ter recebido alta, a apresentadora do TVZ, do Multishow, precisará repousar. Portanto, Gominho substituirá Preta na noite desta segunda-feira, dia 10, no programa.