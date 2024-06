Elenco de Malhação: Intensa Como A Vida se reencontram após 12 anos de novela

O elenco de Malhação: Intensa Como A Vida surpreendeu os fãs no último domingo, dia 9. Uma das temporadas mais emblemáticas da extinta Malhação, os elencos da produção exibida entre 2012 e 2013 resolveram se reencontrar para comemorar os 12 anos da novela, atualmente sendo exibida como reprise no canal Viva.

Através das redes sociais, Alice Wegmann, que viveu Lia, compartilhou vários registros do reencontro. Além dos intérpretes que deram vida aos icônicos personagens, o momento também foi marcado pela presença de Rosane Svartman, uma das escritoras do folhetim.

Hoje o tempo voa, amor! Reencontro de Malhação Intensa para matar a saudade depois de 12 anos! Muito amor, escreveu Wegmann como legenda da postagem, fazendo referência à abertura da novela.

Dos atores que formavam o elenco, alguns dos que foram vistos participando do reencontro são Juliana Paiva, Jéssica Ellen, Aline Dias, Guilherme Leicam, Maria Beta, Elisa Pinheiro, Mariana Cortines, Pedro Cassiano, Cacá Ottoni, Victor Sparapane, Guilherme Dellorto e Davi Lucas.

Além de Alice Wegmann, Juliana Paiva, intérprete de Fatinha, também registrou o evento em seu Instagram. Na legenda, escreveu:

Reencontro intenso como a vida! Como foi bom sentir que o tempo passou, mas os elos realmente são eternos! Vocês fizeram e fazem parte de mim e das alegrias mais lindas que a arte me deu! Que não demore mais 12 anos pra juntar tanto amor! Pra sempre família malhação! Amo vocês! Causamos, afirmou.

Por fim, quem também utilizou das redes para compartilhar alguns momentos do evento foi Maria Beta Perez, preparadora do evento:

Em 2012 procuravam uma preparadora para o elenco da Malhação Intensa. [...] Meu primeiro elenco inteiro. Todos os jovens comigo, em sala de ensaio e no set, durante quase dois anos. Quanta coisa? trocas profundas; mil vidas. Tenho absoluta consciência do quanto esse trabalho me transformou e me guiou. Hoje sou tão outra. Mas levo essa galera no coração e os acompanho de longe (ou de perto! Amo quando é.) torcendo e admirando muito. Obrigada elenco lindo. [...] Uma delicia estar com vocês, escreveu.