Cursos livres para atualização profissional são lançados pela FSA

O Centro Universitário Fundação Santo André está com uma série de cursos livres em formato EAD parar quem deseja se atualizar profissionalmente. Os cursos estão com inscrições virtuais abertas e são nas áreas de Arte e Design, Desenvolvimento Pessoal, Educação e Ensino, Gestão e Negócios, Marketing e Comunicação, Engenharia e Tecnologia e Direito e Relações internacionais. Entre as disciplinas, destaque para Ferramentas Digitais, Regramento Jurídico Condominial, Captação de Talentos, Compliance e LGPD para Condomínios, Metodologias Ágeis, Inteligência nos Negócios, Inovação e Empreendedorismo, entre outras.

Mais informações podem ser acessadas no site https://www.cursoslivres.fsa.br, onde as inscrições também ocorrem.

“A missão da Fundação é transformar vidas pela educação. A nossa gestão vem trabalhando firmemente neste propósito que é melhorar a empregabilidade de seus estudantes e prepará-los para suprir as demandas do mercado de trabalho. Acredito no êxito desta empreitada visto que a taxa de empregabilidade dos egressos é extremamente positiva, chegando a 93%”, revela o professor Rodrigo Cutri, reitor da Fundação Santo André.