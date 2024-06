Um LP. O maior troféu deste maestro. Doze faixas, composições próprias... ...clássicos populares... ...e uma ópera. O ano: 1981

“Passou um técnico pelo Santo André, Luiz Carlos Ferreira, que exigia que os jogadores soubessem o hino do clube”.

Paulo Cesar Nunes, durante a entrevista no DGABC-TV com o maestro José da Conceição Souza, autor do Hino Oficial do Ramalhão.

Em 1981, numa noite memorável, foi lançado, no Teatro Cacilda Becker, o primeiro LP da Banda Sinfônica Municipal de São Bernardo, sob a regência de José da Conceição Souza, o autor do Hino Oficial do EC Santo André.

O disco, com 12 faixas, foi gravado pela Continental. Duas músicas homenageiam os responsáveis pela gravação: um dobrado sinfônico intitulado “Tito Costa”, composição de Raimundo Francisco dos Santos; e outro dobrado, “Fernando Leça”, secretário de Educação, Cultura e Esportes, composição de Péricles Silva, membro da banda (trompa francesa ).

Nas outras faixas, algumas composições maravilhosas do cancioneiro nacional: “Peguei um itá no Norte”, “Carinhoso”, “Manhãs de Carnaval”, “Maria Bonita”.

E mais: “Ao passeio”, “Campeões em desfile”, “Evento do dia”, “Pompa e pompa”, “O barão cigano”.

E um clássico: “Aida”, de Giuseppe Verdi.

O LP é lindo. A capa traz o histórico da banda, formada no governo Geraldo Faria Rodrigues, por indicação e esforço do secretário de Governo, André Avelino Coelho.

Vale lembrar: Geraldo era da Arena, Tito do MDB. Adversários políticos. Um sucedeu ao outro, em campanhas renhidas. O que não invalidou a continuidade da Sinfônica, sempre sob a regência do maestro Conceição.

E quem acabou com a banda? Na entrevista concedida ao DGABC-TV, dentro da série “Memória do Esporte”, maestro Conceição “pula esta”. Gestões e linhas políticas passaram, castelos desmoronaram. Ficou o disco e a memória do nosso maestro. Memória é eterna, pessoal.

NO AR

A entrevista completa do maestro José da Conceição Souza, com a participação do artista gráfico Paulo César Teixeira Nunes, está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no Youtube e em outras plataformas.

ELEGÂNCIA. Sinfônica de São Bernardo na apresentação e no disco: espelho notável do seu criador, maestro Conceição

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 14 de junho de 1994 – Edição 8725

MANCHETE – Empresários e escolas vão à Justiça.

Colégios entravam com ação contra a Medida Provisória das Mensalidades no Supremo Tribunal Federal.

As industrias contestavam a então recém-aprovada lei antitruste.

NOTA DA MEMÓRIA – O Brasil vivia os primeiros momentos do Plano Real. A iniciativa daria a vitória a FHC rumo à Presidência da República. Mas não foi nada fácil e várias barreiras tiveram que ser vencidas ou dribladas.

COPA 94 – O repórter Paulo Carneiro, enviado especial do Diário aos EUA, entrevistava Carlos Nascimento, enviado da Rede Globo:

Eu cheguei a Santo André vindo de Dois Córregos. Comecei como plantonista na Rádio Clube de Santo André (hoje Trianon). Depois apresentei alguns programas esportivos, até que surgiu a chance de ser narrador.

Era 1974. Eu já tinha 19 anos. Tinha a maior preocupação com o desempenho do Santo André e do Saad, da mesma forma como torcera pelo time de Dois Córregos antes de chegar ao Grande ABC.

BASQUETE FEMININO – Brasil ganha Mundial na Austrália com show na decisão: domingo (12-6-1994), 96 a 87 frente à China, na despedida da geração de Paula e Hortência.

As campeãs: Paula, Hortência, Janete, Leila e Alessandra, além de Ruth, Helen e Cíntia.

EM 14 DE JUNHO DE...

1904 – Internado no hospital da misericórdia, em São Paulo, Manuel Cardoso, bastante ferido por ter caído numa vala da estrada Ribeirão Pires/São Bernardo. Manuel foi encontrado abandonado no local.

Prefeitura de São Paulo apresentava o projeto da nova capela a ser erigida no largo do “Paysandu”.

1979 – Residente em Rudge Ramos, Wilson Pereira Cardoso estava criando a Associação de Cineastas especializados em Super-8. Wilson ministrava curso básico da modalidade no Meninos FC.

Reportagem: Edylio Maluf.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Desindustrialização em São Bernardo, com a saída de empresas como Toyota, Ford, Brastemp e Villares.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é aniversário de Água Fria Goiás (GO), Aragominas (TO), Santana do Mundaú (AL) e São João Batista (MA).

HOJE

Dia da Manicure

Dia do Solista

Dia Mundial do Doador de Sangue.

Nhá Chica

14 de junho

Brasileira, mineira (São João Del Rey, 1808 – Baependi, 1895). Mãe dos pobres e santa de Baependi. Beatificada em 2013.

Hoje é feriado nas duas cidades de Minas Gerais

