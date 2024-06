Na UTI, filho de Bárbara Evans sai da sedação e modelo revela que tem tomado calmantes para dormir

Bárbara Evans tem passado por um momento complicado. Isso porque um de seus filhos, Antônio, está na UTI pediátrica desde que foi diagnosticado com bronquiolite. Nesta segunda-feira, dia 10, a modelo contou que o bebê saiu da sedação e há chances de retirarem a sonda em breve.

- Estamos progredindo, tem que ser bem aos pouquinhos. Hoje, tirou total a sedação dele, ele estava só um pouquinho para não ficar nervoso, mas tirou total a sedação para ver como ele vai mamar. Se ele mamar bem, aí já tira a sonda, que está para ele se alimentar. Também tem que ver se vai baixar a saturação, como vai ser na hora da mamada. Se tudo correr bem, vai tirar a sonda de alimentação do nariz. É tudo com muita calma, sem pressa. Tudo agora tem que ser no tempo dele, não no nosso tempo.

Evans ainda desabafou que tem tomado calmantes para dormir:

- Hoje completa sete dias que estamos no hospital. Ontem, antes de dormir, chorei muito. Mas ele não está melhorando? Está, mas chorei por tudo que a gente está vivendo, porque não aguento mais ele sofrendo, por todas as mães que estão vivendo as lutas delas do meu lado, pelo meu cansaço, de saudade dos meus filhos que estão em casa. Chorei por estar muito cansada e saber que não sei quando isso vai acabar. Perguntei para Deus como e de onde tirar mais força porque meu corpo está dando indícios de que não aguenta mais, minha mente não, ela segue firme, mas meu corpo começou a falhar. Começou a dar indícios de que estou cansada por mais que eu vá continuar.