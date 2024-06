A festa dos Antonios. Organizada pelo prefeito. Todos os Antonios eram convidados. E uma missa marcava o 13 de junho.

O prefeito Antonio Tito Costa finalmente chegara à Prefeitura. Eleito em 1976, tomara posse em 1977, para um governo de quatro anos estendido por mais dois.

A missa dos Antonios era rezada na antiga capela das Colônias na Estrada Galvão Bueno e, em seguida na nova igreja. E perdurou, sempre na noite de 13 de junho, pelo menos enquanto Tito foi prefeito.

Entre os organizadores, Antonios muito conhecidos. Além do prefeito, Antonio Miele, industrial de móveis, fogueteiro nas campanhas políticas municipais.

Havia representantes de outras famílias tradicionais italianas, como Antonio Morassi, e de famílias de migrantes, entre os quais Antonio de Abreu Filho, o Paraíba.

E mais: Antonio Raposo Pimentel do Cartório, dois vereadores (ou futuros vereadores), Antonio Vanzella e Antonio Buonfiglio, vários Antonios da Prefeitura: Antonio José Fabris (professor que chegaria a secretário municipal), Antonio Carlos Siqueira (também da Educação, filho do Toninho “barbeiro’), Antonio Carlos Monteiro Nogueira (do Departamento Pessoal).

Quem poderia falar melhor da Missa dos Antonios seria o jornalista Antonio Catelani, ex-Folha de São Bernardo e que colaborou com o Diário. Cabeça boa, texto preciso e criativo, Catelani – de outra família de italianos antigos da cidade – aposentou-se, mas mantem-se fiel à sua cidade. Por onde anda você, Catelani?

Ou muito nos enganamos, a missa foi alguma vez celebrada pelo padre Toninho. Se não o foi, deveria. O Catelani pode nos dizer.

NOSSO PADROEIRO. A Missa dos Antonios de 1979 com anúncio publicado no Diário: ‘avise os xarás’

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 12 de junho de 1994 – Edição 8724

DIADEMA – Cinema leva moradores às ruas. Projeto da Prefeitura criado em 1991 passava a cada 15 dias em bairros diferentes filmes ou desenhos animados.

Escrevia o repórter José Antonio Leite:

A iniciativa lembra a história do personagem Salvatore Di Vitta em “Cinema Paradiso”, de Alfredo e Totó.

Nesta exibição, o telão foi instalado no cruzamento das Ruas dos Tabajaras e Júlio de Campos Rocha, em Piraporinha.

As projeções levavam crianças e adultos para as calçadas.

COPA 94 – Tabloide com 12 páginas focalizava todas as seleções do Mundial.

EM 13 DE JUNHO DE...

1904 – Deferido o requerimento de Rachel Guilherme da Silveira, professora da escola de Ribeirão Pires, em São Bernardo, pedindo pagamento de vencimentos a que se julgava com direito.

Tramitava na Câmara dos Deputados de São Paulo projeto criando o imposto sobre o capital e a renda.

O chefe de polícia providenciava para que fossem iluminados à luz elétrica os postos policiais de Água Branca e Lapa.

O perigo amarelo. A cor da moda, este ano, será o amarelo e os jornais da moda já anunciam que os tecidos desta cor se distinguirão, principalmente por serem mais caros. Aqui está para os chefes de família o verdadeiro perigo amarelo.

a) G. S., A Vida Portuguesa, para o jornal O Estado de S. Paulo.

1979 – Tinha início mais uma Festa de Santo Antonio, em Ribeirão Pires, naquele ano mantendo o lado religioso, porém mesclado com o folclórico.

Entre as atrações, danças, concurso de quadrilha e até um casamento caipira verdadeiro – os noivos desfilaram pela cidade num carro de boi.

Entre os organizadores, Ednaldo Freire, da Diretoria de Educação da Prefeitura.

Nelson Gonçalves apresentava-se no clube da Rhodia, em Santo André, com o conjunto de Roberto Ferri.

Santo Antonio

13 de junho

Nasceu em Lisboa e faleceu em Pádua, em 13 de junho de 1231, aos 35 anos de idade.

Entre os portugueses é conhecido como Santo Antonio de Lisboa e, nas estampas (santinhos distribuídos nas igrejas), o Menino Jesus está apoiado no seu braço direito. Os italianos chamam de Santo Antonio de Pádua e o Menino Jesus aparece sentado no braço esquerdo.

Fonte: "Antonio, santo dos italianos, dos portugueses e de todo mundo", de Valdenízio Petrolli (revista "Raízes", São Caetano, julho 1995).

Foto: Projeto Memoria: imagem de Santo Antonio na Matriz de Santo Antonio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira