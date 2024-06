Ana Maria Braga fica envergonhada após soltar palavrão ao vivo no Mais Você: - Ai, desculpa

Escapou! Nesta segunda-feira, dia 10, Ana Maria Braga acabou ficando envergonhada após soltar um palavrão ao vivo no Mais Você. A apresentadora, que é uma grande fã de futebol e torce pelo Palmeiras, estava conversando com Felipe Andreoli e exaltou o desempenho do jogador Endrick no jogo da Seleção Brasileira contra o México.

Tudo começou após o jornalista relembrar a partida e citar o atleta:

- Sabadão foi embalo de sábado à noite. Às dez da noite, Brasil venceu o México por três a dois. O Endrick é iluminado, né? O último lance, o menino vai lá e pá.

- Nem me fala, rapaz. Cada vez que você me fala isso me dá uma dor no coração, reagiu Ana.

- Por quê?, questionou Felipe.

A comandante da atração matinal explicou que ficou triste quando Endrick saiu do Palmeiras, mas acabou soltando um palavrão na hora de elogiar o jogador:

- O menino foi embora... Não é? Mas dá um p**a orgulho.

Logo em seguida, a aprsentadora se corrigiu:

- Ai, desculpa. Dá muito orgulho desse brasileiro, mas de todo jeito estava tão bem aqui no Palmeiras.