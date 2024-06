Patrícia Abravanel se atrapalha com presença de Márcia Fu e solta palavrão no Programa Silvio Santos

Se você assistiu ao Programa Silvio Santos do último domingo, dia 9, deve ter visto que Patrícia Abravanel protagonizou um momento descontraído e para lá de engraçado enquanto apresentava o famoso quadro Show de Calouros.

Nesta edição, uma das juradas convidadas era Márcia Fu, ex-jogadora de vôlei e ex-A Fazenda. Depois de uma das apresentações dos candidatos, Patrícia falou para Xaropinho, fantoche do Programa do Ratinho, que também participava do quadro:

- Você tá preocupado com quanto dinheiro a Márcia Fu deu?

Depois daí foi só risada, e nem precisamos explicar o motivo, não é?