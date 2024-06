Banda Molejo se apresenta pela primeira vez após falecimento de Anderson Leonardo: - Continuar o legado

De volta aos palcos! A banda Molejo se apresentou pela primeira vez após o falecimento do vocalista do grupo, Anderson Leonardo, no final de abril de 2024. Nesta segunda-feira, dia 10, a banda retornou ao palcos no programa Encontro com Patrícia Poeta, onde abriu o coração sobre a perda do amigo:

- Para a gente está sendo diferente, mas a gente deixa bem colocado para todas as pessoas que o Molejo é oriundo de alegria. O Anderson transmitia isso sempre para todos e ele sempre frisava isso, até nos momentos em que ele estava no leito. Quando tinha algum momento, ele fazia uma piada. Quando ele dava uma melhorada, ele pegava seu instrumento para tocar [...] queria fazer samba. Então é isso que a gente quer continuar transmitindo para ele ser sempre lembrado dessa forma, junto com a gente. Nossa intenção é continuar o legado que construímos juntos; disse Andrezinho, seu amigo de infância.

Além disso, ele contou como surgiu a banda e se emocionou ao relembrar do amigo:

- Nós começamos muito cedo. Fundamos o grupo juntos, em uma viagem no Japão. A gente sempre trabalhou muito juntos, em vários trabalhos, até que veio a ideia de formar o nosso grupo para gente poder tocar. Então é um legado que vem de um sonho de infância, que a gente sempre teve, de poder ter o nosso trabalho e mostrar o nosso trabalho para o povo. Fazer o que a gente sabe fazer, que é cantar e levar música para a galera.

Logo depois, eles agradeceram Patrícia por recebê-los tão bem no programa e foram surpreendidos com uma sequência de mensagens de carinho de diversos cantores. Nomes como Thiaguinho, Xande, Tchakabum e muito outros gravaram vídeos para a banda, incentivando o retorno e dando as condolências sobre a perda, ao que eles responderam:

- É isso ai que a gente carrega. Nós carregamos esse carinho aí com todas as pessoas.

O pai do Anderson, Bira Haway, também participou do momento e deixou um recado para os amigos do falecido filho, que se emocionaram ao escutar:

O Bira Haway é o nosso paizão. Era pai do Anderson, mas é pai de todos nós. A gente vai continuar, e ele vai continuar junto com a gente.

Eles ainda finalizaram cantando hits, como Cilada e Brincadeira de Criança. Estava com saudades da banda?