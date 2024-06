MEC anuncia recomposição orçamentária às instituições de ensino superior em meio à greve

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou a complementação de R$ 400 milhões às instituições de ensino superior para a recomposição do orçamento de 2024. O anúncio ocorre em meio à greve dos professores de institutos e universidades federais.

De acordo com Camilo, em 2024, a gestão federal já fez a recomposição de R$ 347 milhões do corte realizado no orçamento. Agora, o governo fará também a complementação de R$ 400 milhões para o custeio, tanto a universidades como institutos federais.

Às universidades federais, a complementação será na ordem de R$ 279 milhões. Com isso, o orçamento de 2024 ficará em torno de R$ 6,38 bilhões. Já aos institutos federais, a complementação será na casa de R$ 120 milhões, que deixará com o orçamento de 2024 de R$ 2,72 bilhões.