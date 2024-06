Verstappen ganha o GP do Canadá e abre vantagem

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, que largou em segundo lugar, venceu ontem o GP do Canadá de Fórmula 1, sua sexta vitória no ano e 60ª na carreira, seguido pelos ingleses Lando Norris, da McLaren, e George Russel – que deu à Mercedes seu primeiro pódio na temporada.

A Ferrari teve um desempenho ruim no fim de semana, e assim Charles Leclerc viu Verstappen ganhar ainda mais vantagem no campeonato – 194 pontos contra 138. Norris é o terceiro, com 131.

O GP canadense foi marcado por chuva forte após a largada e pista escorregadia. Além disso, por duas vezes o Safety Car teve que ser acionado. Na primeira delas, Verstappen aproveitou para saltar para a liderança, após se antecipar na ida aos boxes.

O final da corrida ainda teve uma briga intensa de Lewis Hamilton e Russell pela terceira colocação. Russell ultrapassou Hamilton na penúltima volta e garantiu seu lugar no pódio.

A próxima etapa do Campeonato Mundial será o GP da Espanha, que será disputado no dia 23 de junho, no Circuito da Catalunha.