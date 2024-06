Bons médicos = boa saúde

Formar médicos de qualidade para atender na rede de saúde é uma obrigação de toda e qualquer faculdade de Medicina. Cabe às autoridades da Educação fiscalizar para atestar se tal responsabilidade é de fato cumprida. Em eventuais casos de cursos sem condições adequadas para entregar profissionais capacitados aos nossos pacientes, cumpra-se a lei evitando que o descaso deixe vítimas vivas ou mortas.

Prezamos pela excelência da formação em nossa SBMFC (Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade). A propósito, temos a consciência de que ela não se encerra no banco da graduação ou na especialização etc.

Pela relevância da intervenção de médicas e médicos de família, promovemos sistematicamente cursos, jornadas, simpósios e outras ações de formatos variados para que nossos especialistas mantenham-se sempre bem informados sobre os avanços da medicina e de nossa área especificamente.

Agora mesmo, estamos organizando para 2025 nosso 18º Congresso Brasileiro (CBMFC). Será na cidade de Manaus (AM), em parceria com a a Associação do Amazonas. Trabalhamos muito e com planejamento impecável para lançá-lo um ano antes da realização, com vistas a possibilitar a melhor experiência para todos os congressistas e expositores.

Quem tiver a chance de participar terá acesso ao que há de mais resolutivo, às melhores evidências científicas, enfim, receberá o que existe de excelência para a qualificação do cuidado.

A escolha do Amazonas para palco do 18º Congresso Brasileiro passa ainda pelo momento peculiar e de urgência que vivemos, marcado por eventos climáticos extremos com tragédias gigantescas. A relação entre meio ambiente e saúde, a preservação, sustentabilidade são pontos que afetam diretamente nossos pacientes. Devemos estar atentos e preparados.

Bora seguir trabalhando.