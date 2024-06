Letícia Almeida anuncia que será mãe pela terceira vez

Muitos famosos deram um passo importante e decidiram aumentar a família em 2024. Letícia Almeida anunciou que está grávida de seu terceiro filho. A influenciadora e ex-atriz da Globo, compartilhou uma imagem em que aparece o desenho de uma família feito em giz.

Nele, há duas crianças, o pai e uma mãe com um bebê dentro da arriga. A artista já é mãe de Maria Teresa, fruto do relacionamento com Bruno Daltro, e Maria Madalena, da antiga relação com Jonathan Couto. Para revelar a novidade, a famosa ainda citou o Salmo 93 da Bíblia, que diz:

Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Mui fiéis são os teus testemunhos; a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre.