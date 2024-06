Após Alexandre Correa dizer que não consegue ver o filho, Ana Hickmann rebate: Não visita o filho como deveria

Ana Hickmann está enfrentando uma fase delicada em sua vida. Depois de acusar Alexandre Correa de violência doméstica, a apresentadora se viu no olho do furacão após o empresário e ex-marido disparar uma série de acusações públicas contra ela, tanto na Justiça como nas redes sociais.

Recentemente, por exemplo, Correa usou o Instagram para dizer que estava com saudade do filho Alezinho e que a apresentadora o estava impedindo de falar com a criança:

Eu estou há 5 dias sem ver o rosto do meu filho. Isso é um absurdo, caracteriza alienação parental clássica. Eu estou sendo privado de ver o rosto do meu filho através de uma videochamada.

Com isso, Ana rebateu nos Stories:

Se você é pai, quer falar com seu filho por WhatsApp, basta presenteá-lo com um telefone celular novo. Ou tenha educação e aguarde o concerto do aparelho que a mãe comprou. Contato por telefone provisório com chip e ligação à vontade é comunicação! Fica a dica para quem não paga nada e não visita o filho como deveria.

Logo em seguida, Hickmann postou uma foto do filho ao lado de Edu Guedes, seu atual namorado. E pensa que acabou? Não, não! Segundo o jornal Extra, Alexandre ainda mandou a seguinte indireta nas redes:

Digo e repito: Não faça comigo o que não quer que eu faça com você, porque eu não sei brincar.

Eita!