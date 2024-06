Sistema Anchieta-Imigrantes registra lentidão

O tráfego nas principais rodovias que ligam o litoral à capital paulista registrou lentidão na manhã desta segunda-feira (10). De acordo com a Ecovias, concessionária responsável, a Rodovia Anchieta apresentou tráfego lento no sentido São Paulo, entre o km 13 e o km 10, além do trecho entre o km 19 e o km 17. Em ambos os casos, o congestionamento é atribuído ao alto fluxo de veículos.

A Rodovia dos Imigrantes também não escapou do tráfego intenso. Os motoristas enfrentaram lentidão no sentido São Paulo, do km 20 ao km 16, devido ao grande volume de carros na via.

Apesar das dificuldades, a Ecovias informou que a Operação Normal (5x5) está em vigor, com cinco faixas de rolamento disponíveis tanto na subida quanto na descida da serra, facilitando a circulação de veículos em ambas as direções.

INTERDIÇÃO NA ANCHIETA DURANTE O MÊS DE JUNHO

A pista Sul da Via Anchieta estará interditada no trecho de serra de segunda a quinta-feira, das 20h às 5h, até o dia 27 de junho, para obras de revitalização do pavimento. Além disso, nos sábados, 8, 15 e 22 de junho, esses serviços serão realizados das 9h às 18h.

Durante o bloqueio, o trânsito em direção ao litoral será desviado para a pista Norte da Anchieta e a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes. Já o fluxo de veículos em direção à capital será feito pela pista Norte da Imigrantes. Vale ressaltar que a programação pode sofrer alterações devido às condições climáticas e operacionais.

TÚNEIS IMIGRANTES NORTE

Os túneis 13 e 14 (entre o km 53 e o km 52) da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, estão sem energia devido a vandalismo no local. As equipes da Ecovias trabalham para normalizar a situação o mais rápido possível.