Itália supera Bósnia-Herzegovina com vitória sem brilho em último jogo antes da Eurocopa

A Itália venceu a Bosnia por 1 a 0 neste domingo, em Empoli, encerrando a sua fase de preparação para a disputa da Eurocopa. Diante de um rival que se preocupou mais em se garantir na defesa, a atual campeã europeia fez valer o seu favoritismo diante de sua torcida.

Em um jogo bastante truncado, o time italiano encontrou dificuldades para conseguir furar a retranca adversária. Sem inspiração, a equipe do técnico Luciano Spaletti abusou do jogo aéreo e facilitou a missão do rival de garantir o 0 a 0.

O gol que garantiu a vitória foi marcado ainda no primeiro tempo. Aos 37 minutos, Fratesi recebeu a bola em condições de finalização e acertou um belo chute para colocar os italianos em vantagem.

Na etapa final, o panorama não mudou. A Itália até adiantou a marcação em busca de uma pressão no campo adversáriio, mas a falta de pontaria e o excesso de toques laterais tornaram a partida truncada. No final, a vitória de 1 a 0 foi considerada positiva pelos jogadores italianos.

A estreia da Azzurra no torneio europeu de seleções está marcada para este sábado, diante da Albânia. Os outros adversários do grupo B são a Espanha e a Croácia.