STF analisa pagamento integral de aposentadoria por doença grave

O STF (Supremo Tribunal Federal) poderá julgar em breve se o pagamento de aposentadoria por incapacidade causada por doença grave, contagiosa ou incurável deve ser pago de forma integral ou seguir regra estabelecida pela Reforma da Previdência de 2019. Recentemente, a Corte Superior reconheceu, em sessão do Plenário Virtual, a existência de repercussão geral em um RE (Recurso Extraordinário) sobre o tema. Ou seja, a decisão final do Supremo será aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias da Justiça. Entretanto, ainda não há data prevista para o julgamento.

Especialistas em direito previdenciário explicam que a reforma definiu que, para aposentadorias por incapacidade causada por doenças, o valor mínimo do benefício será de 60% da média aritmética dos salários do trabalhador, com direito a um adicional de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder a 20 anos.

No processo em curso no STF, um segurado do INSS afirma que essa alteração é inconstitucional por violar o princípio da irredutibilidade do valor de benefícios previdenciário. Já o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) argumentou que a mudança é válida e foi feita para garantir o equilíbrio do sistema previdenciário público brasileiro. Antes de chegar ao Supremo, a sentença julgou procedente o pedido, afirmando que as novas normas não deveriam ser aplicadas porque o fato gerador do benefício, no caso, a doença incurável, existia antes da reforma constitucional. O acórdão recorrido confirmou a procedência do pedido e condenou o INSS a revisar o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

O advogado Ruslan Stuchi, sócio do escritório Stuchi Advogados, acredita que a decisão do Supremo deverá ser pelo pagamento integral da aposentadoria. “O valor estipulado na Reforma da Previdência gerará muitos prejuízos aos aposentados. O correto é o STF julgar pelo pagamento integral, principalmente aos beneficiários que entraram no sistema previdenciário antes de 2019, pois ao ingressarem tinham o direito a forma de integral. Ou seja, de 100% do valor do benefício para os casos de aposentadoria por invalidez”, afirma.

O advogado especialista em direito previdenciário Leandro Madureira, sócio do Mauro Menezes & Advogados, destaca que, em 2019, com a Reforma da Previdência, ocorreu uma alteração muito significativa no que se refere à aposentadoria por incapacidade permanente. “A primeira grande modificação sobre este benefício diz respeito à própria nomenclatura dele, que antes, os benefícios por incapacidade, recebeu a denominação de aposentadoria por invalidez. E agora, de acordo com a Emenda Constitucional 103, passou a ser chamado de aposentadoria por incapacidade permanente. E o que é que essa nomenclatura tem a dizer? É que está vinculada a concessão do benefício à evidência de incapacidade permanente. Ou seja, o segurado do INSS só fará um jus a um benefício de risco, a um benefício decorrente de alguma circunstância de saúde mais gravosa que incapacite esse trabalhador de maneira total e absoluta, se essa incapacidade for uma incapacidade permanente, de fato”, pontua.

Stuchi destaca que para receber aposentadoria por invalidez é necessário que haja incapacidade permanente para o trabalho e a moléstia esteja prevista na lista considerada pelo INSS.

Especialista questiona a mudança na forma de cálculo