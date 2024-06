Shantal Verdelho reflete após Bia Miranda mostrar barriga pós-parto: - Preciso mudar minha mentalidade

Shantal Verdelho compartilhou uma reflexão sincera após Bia Miranda exibir sua barriga quatro dias pós-parto. Acontece que a filha de Jenny Miranda exibiu seu corpo relativamente magro após ter dado à luz e causou polêmica na internet. A empresária, então, confessou que o vídeo mexeu com ela, mas logo confessou que o problema está longe de ser da ex-A Fazenda e sim de quem vê.

A influenciadora confessou que, a princípio, quando se deparou com Bia Miranda mostrando seu corpo, ela também se sentiu mal e achou um desserviço. No entanto, logo em seguida, ela se deu conta que estava sentindo inveja e que deveria mudar a sua mentalidade.

- A gente precisa gerir melhor as nossas emoções e a nossa inveja, porque o fato da maioria das pessoas demorarem para voltar o corpo, não significa que quem voltou rápido e quem está se amando precisa esconder isso para não fazer mal para os outros. É a gente que tem que se resolver, não ela que tem que esconder, disse Shantal.

Continuando, a influenciadora contou tudo o que sentiu:

- Eu estou fazendo essa reflexão com vocês, mas para mim também, porque me pegou também. Estou sendo muito sincera. Na hora que eu olhei, eu falei: Desnecessário, desserviço. Agora as mulheres que pariram e não estão no shape vão ficar chateadas, vão ficar frustradas. Aí, eu parei e falei: Mano, isso que eu estou sentindo é inveja. Eu que preciso mudar minha mentalidade e ficar feliz pelo outro, enxergar esperança pelo outro, concluiu.