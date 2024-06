Matteus revela como disse que amava Isabelle pela primeira vez: - Uma carta para ela

Curtindo o inicio do namoro, Isabelle Nogueira e Matteus Amaral contaram alguns detalhes do relacionamento. Mesmo com o Dia dos Namorados chegando, eles ainda não planejaram nada para a data, disseram em entrevista ao jornal Extra.

Mas um momento especial que Matteus fez questão de relembrar foram as primeiras vezes que os dois se declararam e disseram que amavam um ao outro.

- Quando fui embora de Manaus a primeira vez, senti algo muito forte. Só que eu tinha receio de pressionar, ser cedo, estar sendo chato, invasivo, de ela achar que eu estava inventando. Relutei, mas, quando fui escrever uma carta para ela, fiz isso chorando e finalizei com: Te amo, minha petiça. Pessoalmente, eu disse também, e ela arregalou os olhos! Ficou uns dias meio assim, eu também fiquei na minha. Quando saímos do Planeta Boi, [em Parintins], ela me deu um beijo e disse: Amo você. Eu pedi até para repetir, e ela ficou envergonhada.

Pensando no futuro, Isabelle respondeu se eles já estão planejando morar juntos. Matteus concordou com a amada e disse que no começo devem se mudar para o Rio de Janeiro ou São Paulo:

- Acredito que, em breve, eu possa morar em São Paulo, e para ele essa possibilidade também existe. Mas, caso não aconteça, nós vamos articular e viabilizar nossos encontros, porque, quando a gente quer, faz acontecer, disse a dançarina.