Internautas reagem à finalização de adoção dos filhos de Aline Wirley e Igor Rickli: Eternamente abençoados

Enfim foi finalizado o processo de adoção dos filhos de Aline Wirley e Igor Rickli! O casal aguardava há meses pela conclusão das burocracias e finalmente comemoraram com os seguidores a conquista. E claro, depois de muito aguardo e acompanhar junto com os dois, internautas reagiram positivamente à notícia.

No vídeo em que anunciam o fim do processo, Aline e Igor aparecem abraçados, e as caras de felicidade do casal não esconderam o sentimento deles:

- A gente está tão feliz, meu Deus! Acabou, finalizou o processo das crianças junto, né? Chegaram as certidões dos nossos filhotes e agora eles são no papel Fátima Cristóforo e Will Cristóforo. Em breve, vocês vão conhecer eles, eles são muito maravilhosos, falaram.

Ainda no registro, bem no final, o casal mostra os filhos se despedindo deles, que estavam a caminho de São Paulo a trabalho.

Nos comentários, várias comemorações e relatos dos seguidores:

É preciso ter um coração repleto de amor, e zero preconceito! Em um mundo como o nosso, ver vocês dois, artistas, já com um filho biológico e partindo para essa jornada é reconfortante. Parabéns pela adoção, vocês terão um amor para toda vida! Vocês serão eternamente abençoados por não separarem os dois! E o Antônio crescerá um irmão maravilhoso, bondoso, generoso! Que outras pessoas vejam a adoção como vocês: sem medo do desconhecido, sem preconceito! Que mais crianças não consideradas crianças padrão, encontrem seus pais, seu lar, assim como esses dois encontraram vocês, escreveu uma internauta após relatar que também foi adotada quando mais nova.

Estou na fila há três anos e toda vez que eu vejo cenas como essa o meu coração enche de alegria. Que Deus continue abençoando essa família, relatou outra.

Parabéns pela adoção. Eles não podiam ter pais tão maravilhosos como vocês, comentou outra.

Além dos seguidores, amigos do casal também comemoraram a conquista, como Ícaro Silva, que é padrinho do filho biológico do casal, Astrid Fontelle e Karina Sato, irmã de Sabrina Sato.