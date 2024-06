Após sete dias no hospital acompanhando o filho, Bárbara Evans desabafa: - Muito cansada

Passando por momentos complicados, Bárbara Evans desabafou que está atingindo níveis altos de cansaço. A modelo está acompanhando o filho, Antônio, que está internado no hospital para tratar uma bronquiolite. A doença causa dificuldades respiratórias.

- Hoje [dia 9] completa sete dias que a gente está no hospital. Ontem, antes de dormir, eu chorei muito. Mas Bárbara, ele não está melhorando? Está. Mas chorei por tudo que a gente está vivendo. Às vezes é preciso chorar porque não aguento mais ver ele sofrendo.

A modelo que está distante de casa contou que está com saudades dos outros filhos, que não podem ir ao hospital. Além disso, Evans revelou que tomou calmante no último sábado, dia 8, para conseguir dormir tranquila, já que seu marido, Gustavo Theodoro, estava lá.

- Chorei muito por estar muito cansada e saber que não sei quando isso vai acabar. Perguntei para Deus como e de onde tirar mais força, porque meu corpo está dando indícios de que não aguenta mais. Minha mente segue firme, mas o corpo começou a falhar. É ter fé, buscar saídas e soluções e acreditar muito.

Mesmo estando muito cansada e sentindo os sintomas no corpo, Bárbara continua ao lado de Antônio. Inclusive deu atualizações do filho e contou boas notícias:

- Nesta noite [dia 8] fizeram vários testes de tirar a máscara para ver como ele respirava sem ela enquanto fazia fisioterapia. Parece que a saturação não caiu, então isso é muito bom. Não estão mais fazendo aspiração. Só lavagem com um soro de um lado [narina] e puxaram com sondinha do outro lado para não ter risco da criança engasgar. Ele está sendo muito bem cuidado.