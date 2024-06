Bombeiros extinguem incêndio em galpão com veículos de São Caetano

Um galpão com veículos em chamas no Jardim São Caetano mobilizou seis viaturas do Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (9). A ocorrência foi atendida às pressas devido a presença de material inflamável (combustível), por volta das 11h40, em um imóvel comercial na Av. Guido Aliberti, 4.121. Segundo os agentes, com a contenção das chamas, ninguém saiu ferido.