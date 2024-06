Glen Powell diz não estar à procura do amor por enquanto: - Necessário um tipo muito específico de pessoa

Glen Powell, o galã de Todos Menos Você, disse que não ter pressa em viver um romance, por enquanto. Em entrevista ao CBS Mornings, dos Estados Unidos, o ator disse estar concentrando toda sua atenção na carreira ao invés de procurar uma parceria.

- Este é um momento em que a vida está se movendo tão rápido que nem sei se conseguiria trazer alguém para isso... de uma forma saudável, mesmo que tentasse, explicou.

Gayle King, a apresentadora do programa, comentou que se aparecesse a pessoa certa, ele poderia encaixá-la em sua rotina e ele concordou com ela. Entretanto, Glen garantiu não estar à procura de algo, mas que está aberto caso aconteça.

- Se o amor chega e me bate no rosto e me derruba, eu o recebo de braços abertos porque isso é algo que eu realmente quero. Sabe, é tipo - mesmo estando com minha sobrinha e meu sobrinho hoje, é tipo, eu realmente quero filhos, confessou.

Ele afirmou que sente que não está longe de viver esse estilo de vida:

- Ao mesmo tempo, percebo que será necessário um tipo muito específico de pessoa para navegar nesse [estilo de vida], falou.

O ator comentou que é difícil lidar com a indústria cinematográfica e, por isso, é complexo se relacionar com alguém que não seja do ramo:

- Trazer alguém para isso e fazê-lo se sentir confortável, fazê-lo se sentir visto, fazê-lo se sentir amado, quando muitos dos elementos ao redor podem realmente prejudicar a autoconfiança ou o valor de alguém, ou qualquer uma dessas coisas? eu não vou insistir em alguém que não esteja pronto para isso, disse.