Mariana Goldfarb lamenta morte de cachorro adotado com Cauã Reymond

Mariana Goldfarb lamentou a morte de Romeu, o cachorro de Cauã Reymond que morreu no último sábado, dia 8, após ter sido envenenado por chumbinho. O pet foi adotado quando o ex-casal ainda estava junto, em 2017. A modelo compartilhou várias fotos e vídeos com o rottweiler e escreveu estar devastada com a perda.

Em um dos vídeos, é possível ouvi-la brincando com o cachorro:

- Cadê o beijo da mãe? Não tá rolando, mas ele já me deu um beijo na bochecha, fala Mariana.

Goldfarb e Reymond adotaram Romeu em 2017, segundo o Portal Leo Dias, ainda quando ele era um filhote de 39 dias de vida. O cachorro morreu após ser possivelmente envenenado com chumbinho em um pedaço de carne. O animalzinho estava sob cuidados médicos, mas não resistiu.

No Instagram, Cauã publicou um vídeo com diversos momentos do pet e se despediu:

- Meu Romeuzin se foi. Nunca pensei que seria tão triste e dolorido. Te amo, meu amigo Memeu. Descansa.