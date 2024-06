Briga, conversa de jogo, festa... Veja tudo o que rolou nesta madrugada em A Grande Conquista

A noite rendeu em A Grande Conquista, com uma festa temática com palhaços e circo, os ânimos continuaram animados. Na madrugada deste domingo, dia 9, Brenno e Kaio voltaram a trocar farpas durante a comemoração.

Mas Liziane Gutierrez não estava no clima de briga e se esforçou para terminar a discussão dos dois. Em seguida, ela foi conversar com Brenno, seu aliado, para comentar como ela sente que as pessoas estão tratando eles de forma diferente.

Já Fernando e Will Rambo conversaram sobre as farpas que o primeiro já teve com Any. Ele contou para o amigo, que já pediu desculpas a ela, mas que a conquisteira não quis acreditar.

Como nem só de briga e jogo vive o reality show apresentado por Rachel Sheherazade, os competidores curtiram muito a festa. Com direito a passinhos coreografados.