Leonora de Paula põe nome nas urnas por projeto social

Após oito anos atuando como assessora do vereador Eliezer Mendes da Silva (PL) na Câmara de São Bernardo, a administradora e gestora de pessoas Leonora Fornazeiro de Paula (PSB) pretende disputar a eleição para o Legislativo em outubro. Seu sonho é poder trazer para a cidade um braço do projeto social Teatroterapia, que ela mantém em Santos, no Litoral paulista.

“Este projeto utiliza o teatro como ferramenta terapêutica e educacional, promovendo a expressão criativa entre jovens e adultos, incluindo mulheres e idosos. Através do Teatroterapia, os participantes podem desenvolver habilidades importantes como comunicação, trabalho em equipe e empatia, enquanto exploram temas que enriquecem seu conhecimento e compreensão do mundo”, explica a pré-candidata, que é presidente do PSB Mulher em São Bernardo.

“O teatro é uma forma poderosa de arte, que permite às pessoas se expressarem e, ao mesmo tempo, aprenderem a lidar com diversas situações da vida de maneira construtiva. Esse projeto não só apoia o desenvolvimento educacional por meio da arte, mas também oferece benefícios terapêuticos, ajudando os participantes a superar questões pessoais, melhorar a saúde mental e aumentar a autoestima”, completa Leonora.

De acordo com a pré-candidata, o projeto Teatroterapia em Santos, que é desenvolvido em parceria com a diretora de teatro Tina Cruz, atende a 45 jovens e adolescentes com deficiência, mas tem capacidade para 200. “Eles buscam não a cura, porque não tem cura, mas saem da depressão, se comportam melhor em casa, ficam mais felizes”, explica a são-bernardense.

Segundo Leonora, nos anos em que atuou na Câmara, compreendeu que, se virar vereadora, pode obter mais apoios para seu trabalho social. “É importante porque tudo depende da política. E quando se tem voz, quando se é eleita, conseguem-se parcerias, o projeto alavanca”, diz, em entrevista ao Diário.

“Vejo os projetos sociais como ferramentas essenciais para complementar a educação formal”, finaliza Leonora, que, na eleição de 2016, pelo Pros, obteve 317 votos. Recentemente, ela se filiou ao partido que indicou o nome a vice, William Dib (PSB), na chapa encabeçada pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) ao Paço.