Zaíra recebe investimentos do Novo PAC para urbanização

Prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT) anunciou na tarde de ontem os detalhes da nova etapa de investimentos para a área do Chafick e Macuco, localizada no Jardim Zaíra. O evento foi realizado no CRAS Zaíra e contou com a participação do Secretário Nacional de Periferias, do Ministério das Cidades, Guilherme Simões.

O município teve dois projetos contemplados para receber recursos do governo federal por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), no eixo ‘Cidades Sustentáveis e Resilientes’. Estes projetos devem resultar em repasse de mais de R$ 176,5 milhões para a construção de muros de contenção, urbanização e regularização de áreas da cidade.

“A partir de agora, nós vamos contratar uma empresa para fazer o projeto de urbanização dessa área (Zaíra), com esse recurso. Além disso, são R$ 7 milhões de projetos de encostas, de muros de contenções, também aqui na cidade de Mauá. Três delas serão aqui no Jardim Zaira, totalizando cerca de R$ 176 milhões de investimentos”, explicou o prefeito durante o evento.

Na ocasião, Guilherme Simões reafirmou o compromisso com o município e brincou com o público presente, ao dizer que Marcelo “sabe chorar” para trazer investimentos para Mauá. “Vamos entregar juntos essa obra aqui, prefeito, porque sei da competência e da dedicação que você tem. Sem prefeito, não adianta nada. O governo federal tem o orçamento, libera os recursos, mas tem prefeito que pega o recurso e não entrega a obra”, afirmou.

Questionado pelo Diário sobre a reeleição, Marcelo ressaltou que “neste momento, muitas coisas estão acontecendo: obras entregues, anúncios de início de obra e início de projeto. Por isso, nós estamos focados no governo. Quanto tiver a convenção do partido, a gente começa a tocar pré-campanha e campanha”.

Também participaram do evento o deputado estadual Rômulo Fernandes, que é presidente o PT mauaense, os vereadores Chiquinho do Zaíra (MDB), Vaguinho do Zaíra (PV), José Afonso Madeira (PDT) e Cida Maia (PT).

VISITAS

Nos últimos dias, os petistas do Grande ABC recebem visitas de integrantes do governo Lula para alavancar as pré-candidaturas na região.

Na sexta-feita, em Santo André, a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior (PT), participou de evento com Bete Siraque (PT). Em São Bernardo, o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho (MDB), foi recebido por Luiz Fernando Teixeira (PT).

Ontem, o ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, também visitou o município e destacou que defender os direitos humanos é uma obrigação de todos os entes federativos. “Inclusão é a palavra que define direitos humanos, os quais estão vinculados à cidadania. Não podem ser pensados separados . Em São Bernardo, o desafio a partir de janeiro será implementar definitivamente a inclusão e tenho certeza que isso será feito.”