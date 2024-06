Água Santa cai diante do Costa Rica em casa pela Série D

Mesmo jogando em casa, na Arena Inamar, em Diadema, o Água Santa foi derrotado ontem pelo Costa Rica-MS, por 2 a 0, e chegou à sua quinta partida seguida sem vitórias pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Os gols do time sul-matogrossense, que vinha de uma goleada sofrida em casa para o Santo André por 5 a 2, foram marcados por Mateus Henrique e Felipe Micael.

Apesar da derrota, o Netuno permaneceu na terceira posição do Grupo A7, com nove pontos conquistados em sete jogos, ainda na zona de classificação à proxima fase . Por sua vez, o Costa Rica subiu para a quinta colocação da mesma chave, com oito pontos.

As equipes voltam a se enfrentar pela Série D na próxima quarta-feira (12), desta vez com mando do Costa Rica. O jogo, válido pelo returno da fase de grupos, está marcado para as 18h (de Brasília).