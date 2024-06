Azulão apresenta mais um trio para a Copa Paulista

O São Caetano continua apresentando o elenco que defenderá as cores do clube na disputa da Copa Paulista deste ano. Até o momento, sete reforços tiveram suas contratações confirmadas pela diretoria.

Na parte defensiva, o time da região anunciou a contratação de um velho conhecido, o zagueiro Boaventura. O atleta é formado nas categorias de base do São Caetano e atuou no elenco profissional em 2006.

De acordo com o clube, a escolha de Boaventura se deve à qualidade e à força na marcação, além do espírito de liderança que o veterano de 36 anos exerce nas equipes em que atua. O zagueiro defendia o União São João, de Araras, e fazia parte do elenco campeão da Copa Paulista de 2023 pela Portuguesa Santista.

Para a armação das jogadas, o São Caetano anunciou a chegada do meia Gabriel Bonet. O time destacou os passes e finalizações de média e longa distância que possui o atleta.

Nas redes sociais, o ex-Galo Maringá afirmou que é uma honra representar o Azulão. “Gratidão por mais uma oportunidade em minha carreira. Feliz por vestir as cores do São Caetano, um gigante do futebol brasileiro”, relatou o meia de 26 anos.

A esperança de gols da equipe do Grande ABC para a Copa Paulista será Patrick Fabiano, de 36 anos. O atleta, naturalizado pelo Timor Leste, soma 280 gols na carreira.

O atacante chamou a atenção do mundo em 2020, quando atuava no Kuwait, pelo Al Salmiya, ao balançar as redes oito vezes em uma única partida.

No Grupo 5, juntamente com Juventus, Portuguesa, Suzano , Oeste e EC São Bernardo, o São Caetano estreia pela Copa Paulista no dia 15, em clássico regional contra o Cachorrão. no Estádio do Baetão.